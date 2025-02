Após incêndio de ônibus, RBTRans se posiciona e diz que fez a substituição do veículo

O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, emitiu uma nota de esclarecimento neste sábado (15), para falar sobre o incêndio de um dos ônibus que faz a linha do bairro Calafate.

Segundo a nota, a suspeita é de que o incêndio tenha começado no motor do veículo. Contudo, a causa exata do incidente só poderá ser confirmada após perícia técnica, cujo resultado está previsto para ser divulgado na próxima semana.

“Diante da situação, o ônibus foi guinchado até a garagem da empresa, e, para minimizar impactos na operação do transporte coletivo, a RBTRANS providenciou a substituição imediata do veículo, garantindo o cumprimento da ordem de serviço”, disse a nota.