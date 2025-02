A BR-364, principal rodovia do estado, sofreu um rompimento na altura do bairro Corcovado, em Tarauacá, a cerca de 382 km de Rio Branco. Entretanto, após o período de transtorno com o fechamento da via, o tráfego já foi liberado.

Equipes da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciaram imediatamente os trabalhos de reparo. Em menos de 24 horas, conforme prometido pelo órgão, a travessia no Igarapé Folgoso foi liberada para pedestres, motocicletas e veículos de pequeno porte.

Apesar do avanço, caminhões e outros veículos pesados ainda não têm permissão para passar pelo trecho. “Continuaremos no mesmo ritmo de trabalho até que seja seguro liberar a passagem aos demais”, afirmou o engenheiro Marivaldo Almeida, que lidera os esforços de recuperação da rodovia.

A liberação parcial aliviou o fluxo de trânsito na região, que ainda registra retenções devido à grande concentração de veículos aguardando a liberação completa da via. As obras seguem em ritmo acelerado para garantir a retomada total do tráfego o mais breve possível.