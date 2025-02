Após julgamento, A$AP Rocky assume direção criativa da Ray-Ban

O artista e ícone fashion A$AP Rocky teve um mês conturbado e que poderia ter custado sua carreira — o que, para a sorte do público e dos fãs, não aconteceu. Com uma extensa agenda de compromissos para os próximos dias, Rocky foi inocentado de um caso de agressão a mão armada e, posteriormente, anunciado em uma nova função: a de diretor criativo da Ray-Ban.

Vem entender!

DUTCH/Bauer-Griffin/GC Images via Getty Images

A presença de Rocky no mundo da moda não é novidade. Desde que iniciou a carreira, o artista buscava se tornar uma personalidade influente nesse cenário, assim como a mulher, Rihanna, fundadora da bem-sucedida Savage x Fenty. Ele vem, ano após ano, solidificando ainda mais a sua posição.

Entretanto, o status de “fashion killa” estava em risco por conta de uma acusação de agressão a mão armada contra seu ex-colega de grupo, A$AP Relli. O incidente, que ocorreu em 2021, foi a júri em janeiro deste ano. O astro foi inocentado este mês.

Ray-Ban/Divulgação

A$AP Rocky assume direção criativa na Ray-Ban

Com o veredito, a Ray-Ban anunciou o rapper em um cargo inédito para a etiqueta. A$AP Rocky agora é o diretor criativo da marca, tornando-se o primeiro a atuar no cargo desde a fundação da label.

Na função, o artista exercerá atividades além das coleções, expandindo sua atuação para o design de lojas, direção de campanhas e outras tarefas ainda não divulgadas. “Uma parceria visionária que reúne dois ícones da cultura contemporânea, ele se junta em um momento crítico na evolução da Ray-Ban”, diz o comunicado no site da empresa.

Ray-Ban/Divulgação

Prevista para chegar ao mercado na primavera de 2025, a estreia de Rocky deve suceder o lançamento do quarto álbum de estúdio do rapper, Don’t Be Dumb. Rocky também é um dos anfitriões do MET Gala 2025, e ocupará uma cadeira ao lado das principais personalidades presentes na noite.