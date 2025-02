Após nove anos, acusado de matar pedreiro com facada é condenado a quase 20 anos de prisão

A Justiça do Acre condenou Saymon Wallace Fonseca do Nascimento a uma pena de 19 anos, 10 meses e 21 dias de prisão pelo homicídio duplamente qualificado do pedreiro Francisco Edislândio Machado de Oliveira, ocorrido em Rio Branco, há quase nove anos.

O julgamento aconteceu na última quarta-feira (19), enquanto o outro réu, Jorge Wellington Nascimento da Silva, foi absolvido pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

De acordo com o juiz Robson Ribeiro Aleixo, responsável pela sentença, o crime foi premeditado, cometido por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O juiz Robson Ribeiro Aleixo, responsável pela sentença, destacou o impacto da morte de Francisco Edislândio na família, principalmente para seus filhos menores.

O histórico criminal de Saymon também foi citado na decisão judicial. O acusado já possui condenação por outros homicídios e fugas do sistema prisional. Em 2019, recebeu uma sentença de mais de 30 anos pelo assassinato de Hércules Farias Marques, de 17 anos, ocorrido em julho de 2017. O jovem foi morto a tiros enquanto utilizava o Wi-Fi dos vizinhos na frente de casa, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco.

Saymon também participou de uma fuga em massa do Complexo Penitenciário de Rio Branco em janeiro de 2020, sendo recapturado pela Polícia Civil do Acre em junho do mesmo ano no bairro Santa Inês.