Após ofensas, Luana Piovani vira ré em ação movida por Neymar

Luana Piovani pode virar ré depois do Tribunal de Justiça aceitar uma queixa-crime feita por Neymar Jr. por injúria e difamação. Os dois travam um imbróglio depois da atriz proferir ofensas contra o jogador na web, o chamando de “mau caráter” e “escroto”.

O boleiro decidiu acionar a artista e pedir uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. No entanto, no último dia 14, o juiz Rodrigo César Müller resolveu acatar a denúncia, depois de Luana negar uma retratação formal e pública.

“Depreende-se dos trechos destacados pelo querelante, para a caracterização, em tese, de crime de injúria, que a querelada o teria adjetivando-o de modo depreciativo”, argumentou o magistrado.

Retratação pública

Antes de Müller bater o martelo sobre o caso, foi proposto que Piovani fosse até as redes sociais para voltar atrás nas declarações. Porém, a defesa da moça não cedeu ao texto enviado para ser lido por ela.

“Nos dias 28 de maio, 30 de maio e 1º de junho de 2024, eu publiquei conteúdos neste meu perfil do Instagram ofendendo a honra de Neymar Jr., sua condição de pessoa, de homem, de pai e de companheiro. Eu não conheço a intimidade dele e, por isso, não posso dizer nada sobre a sua reputação, dignidade e decoro”, falava uma parte da mensagem sugerida.

Os advogados de Neymar ainda completaram sobre como a famosa deveria se desculpar: “Eu também desconheço os projetos desenvolvidos pelas empresas parceiras de Neymar Jr. e não possuo conhecimento técnico suficiente para associa-los à PEC nº 3/2022. Eu errei e peço desculpa pelo meu erro.”

Nenhum acordo amigável foi proposto

Segundo Gabriel Perline, do UOL, nenhum outro acordo financeiro chegou a ser oferecido pela assessoria jurídica de Luana Piovani, a fim de colocar um ponto final, de forma amigável, na briga entre ela e o namorado de Bruna Biancardi. Eita!

4 imagens

Relembre a treta

A notícia de que Neymar está apoiando uma proposta para privatizar as praias brasileiras, que seriam consideradas “o Caribe” do país, tirou Luana Piovani do sério.

“É de cair o c* da bunda mesmo. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser, ganância de m*rda”, disparou ela.

E explicou o motivo de sua revolta: “Eu quero lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 e a gente já chegou nesse lugar: a gente tem que votar, tem que ter esse tipo de desgaste.”

Em seguida, ela voltou a falar sobre o apoio de Neymar: “E vem esse ignóbil, esse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Mas como uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?”

Luana Piovani finalizou: “Como consegue fazer tanta merda, como consegue ser tão mau-caráter? Porque são muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave esse garoto [fazendo aspa com o dedo] já fez.”

Neymar também xingou Luana Piovani

Depois da declaração de Luana Piovani repercutir na internet, Neymar também xingou a atriz. “Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha aí no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado”, falou.

Ele, que não costuma se pronunciar sobre polêmicas envolvendo seu nome, continuou: “Quer ser famosa, filha? O tempo já foi já, era uma ótima atriz, tenho nada pra falar de você. Mas agora… tem que enfiar um sapato na sua boca, se não só fala merda.”

Provando ser um bom pai

Neymar seguiu rebatendo Luana Piovani. “Outra coisa… quer falar do meu caráter? Você nem me conhece, não sabe de onde eu vim, o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, não sabe de nada. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Nunca falei dos seus filhos, sempre os tratei super bem e me adoram”, destacou.

O atleta prosseguiu: “Agora, você não pode falar da minha criação, das minhas crias… Se você quiser os telefones das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta pra elas se sou mau pai. Toma vergonha. Tem 50 anos e quer vir lacrar na internet, tá pensando que você é quem? Vai pro caralho”.