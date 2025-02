Após reagir a assalto, homem é esfaqueado no peito e nas costas; criminosos fogem

Fernando Guarnieri Oliveira de Matos, de 34 anos, foi ferido a golpes de faca durante uma tentativa de roubo na madrugada deste sábado (22), na Rua Vital Brasil, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Uma guarnição de reforço do 1º BPM, que patrulhava o bairro Tucumã, recebeu via rádio a informação sobre o crime e se deslocou até o local. Os policiais encontraram Fernando ensanguentado e sentado no chão, sem camisa. Ele apresentava perfurações no peito e nas costas, além de um corte profundo na mão direita.

Segundo o depoimento da vítima, ele estava parado ao lado de um terreno baldio quando um homem que estava dentro de seu carro sacou uma faca do tipo peixeira e anunciou o roubo. Fernando reagiu, iniciando uma luta corporal dentro do veículo. Durante o confronto, cortou a mão ao tentar segurar a lâmina. Na sequência, outros três indivíduos se aproximaram e tentaram puxá-lo para fora do carro, momento em que foi esfaqueado no peito e nas costas.

Ele relatou ainda que, durante a briga, a chave do carro quebrou na ignição. Após escapar, correu pela rua e pediu ajuda a um vigilante, que acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os criminosos fugiram sem levar o veículo, possivelmente devido à chave quebrada.

O Samu foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Fernando e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.