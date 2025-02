Após saída de Paulo Machado, Alysson decide extinguir cargo de secretário-adjunto na Seme

Após a exoneração do pastor Paulo Machado do cargo de secretário-adjunto de Educação de Rio Branco (Seme), o vice-prefeito e titular da pasta, Alysson Bestene, decidiu extinguir o cargo.

A informação foi dada por Bestene à reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (26). O novo organograma deve ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Não vai ter adjunto mais. Eu vou publicar um novo organograma nos próximos dias. É uma decisão nossa. A partir de agora, a gente vai trabalhar com os diretores. Eu estou reorganizando o novo organograma, que deve ser lançado após o carnaval”, afirmou Alysson.

Paulo Machado é acusado de perseguir servidores e praticar assédio moral. Ele ocupou o cargo na Seme por alguns meses, após a saída da ex-secretária Nabiha Bestene, mas foi exonerado nesta terça-feira (25).