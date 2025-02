Após ser acusado de furto, homem recebe ‘disciplina’ de facção criminosa em Rio Branco

Wendel Tavares da Silva, de 33 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite deste domingo (3), após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. O crime ocorreu em via pública, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele é morador do bairro Triângulo, mas estava caminhando pelas ruas do bairro Taquari quando foi abordado por cerca de quatro pessoas, que o acusaram de furto na região.

Após capturá-lo, os agressores o levaram para um local escuro e o submeteram a uma “disciplina”, com golpes de ripa, chutes e socos. A vítima ainda tentou fugir, mas não conseguiu e foi violentamente agredida.

Devido à violência dos golpes, Wendel sofreu um corte profundo no punho, vários hematomas e múltiplas escoriações, além de um nariz quebrado e dois cortes na cabeça. Após a agressão, os criminosos fugiram do local.

Populares que encontraram a vítima caída na via pública prestaram socorro e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Wendel foi avaliado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Devido à demora na transferência, a família decidiu transportá-lo em um veículo particular até o hospital, onde ele chegou em estado estável.

A Polícia Militar não foi acionada, e o caso não será investigado pela Polícia Civil.