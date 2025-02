Após ser resgatado, cãozinho ‘Sr. Smart’ ganha novo lar, família e um nome; veja

A história do “Sr. Smart ou “Tobias Smart” ficou conhecida entre os internautas acreanos nos últimos dias. Ele era um cãozinho que circulava pelas redondezas de umas das unidades da academia Smart Fit, em Rio Branco. No último domingo (23), a história do cachorro foi mudada.

Agora, com o nome de Caius e com uma família, o cachorro vive uma nova realidade. A ‘mamãe’ do Caius, Anna Jullya, falou como foi a adoção e conta um pouco dessa experiência.

“Foi lindo, assim que vi o post já sabia que era meu, não perdi tempo, mandei mensagem para meu parceiro e concordamos sobre a adoção, conversei com a Larissa (a mulher que resgatou) e entramos em acordo também. Ele chegou, todo acanhado, foi se soltando, super educado, amoroso e companheiro”, destacou Anna.

Apesar do final feliz, o Caius ainda está em período de adaptação na nova casa. Os exames dele foram quitados após uma vaquinha nas redes sociais, agora ele precisa castrar e fazer o ciclo de vacina, quem puder ajudar pode entrar em contato pelo número (68) 99923-2628.

