Após surto, homem coloca fogo na própria casa, ameaça família e fere enteado em Rio Branco

O foragido da Justiça Jheymerson da Silva teve um surto psicótico e causou uma tragédia no final da tarde desta quinta-feira (13), na Rua Edmundo Pinto, no bairro Village Tiradentes, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo Maria Jozete, que está casada com Jheymerson há cerca de oito meses, o marido estava consumindo bebidas alcoólicas e usando drogas desde a sexta-feira (7). Nesta quarta-feira (12), ele interrompeu o uso de entorpecentes, mas, na quinta-feira (13), voltou a se drogar e ingerir bebida alcoólica.

Ainda de acordo com relatos, Jheymerson estava tranquilo durante a tarde quando, supostamente, teve um surto e tentou agredir um vizinho com uma ripa de madeira. O vizinho conseguiu fugir, mas, não satisfeito, Jheymerson ateou fogo na própria residência e impediu que a família retirasse os poucos móveis que possuía.

O filho de Maria Jozete, José Antônio, de 21 anos, que usa tornozeleira eletrônica, tentou entrar na casa, mas foi impedido pelo padrasto. Jheymerson, de posse de uma pá, golpeou o enteado, causando um corte profundo no braço direito.

Após a agressão, ele cortou a tornozeleira eletrônica e furtou a moto da esposa, afirmando que iria buscar uma arma de fogo para matá-la. Em seguida, fugiu do local.

Vizinhos que presenciaram a violência correram para tentar salvar o que restava dos móveis da família, mas muitos objetos foram consumidos pelo incêndio. Na residência moravam Maria Jozete, Jheymerson e três filhos da mulher.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, quando os bombeiros chegaram, a casa já estava completamente destruída pelas chamas.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram informações para tentar localizar e prender o suspeito, mas, até o fechamento desta matéria, ele continuava foragido.

José Antônio, com o braço ferido, improvisou um curativo com um pano e pediu a um amigo que o levasse ao pronto-socorro de Rio Branco em uma motocicleta modelo Fazer, de cor branca. Ele deu entrada na unidade de saúde em estado estável.

Maria Jozete foi levada pela PM até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde registrou a denúncia contra o marido e solicitou uma medida protetiva. Segundo a vítima, Jheymerson ameaçou voltar para “dar um tiro na cara” dela.

O incêndio destruiu totalmente a casa. A família perdeu todos os documentos e roupas, restando apenas os três filhos e dois cachorros de estimação. Maria Jozete trabalha como funcionária terceirizada na área de limpeza.

O caso será investigado pela Polícia Civil.