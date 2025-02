Após vandalismo, estátua de Chico Mendes é restaurada e devolvida à Praça no Centro de Rio Branco

Vandalizada no dia 15 de janeiro desse ano, e retirada do local para revitalização, a estátua do ativista ambiental Chico Mendes foi devolvida ao seu local de origem, na Praça dos Povos da Floresta, Centro da capital acreana, na manhã desta quarta-feira (19).

Em um vídeo publicado no perfil da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, presidente da instituição, destacou o trabalho de restauração feito pelos artistas Darcy e Luiz.

O monumento já tem sido alvo de constantes atos de vandalismo na capital. Em julho de 2022, foi derrubado da base onde ficava. O crime foi denunciado por Ângela Mendes, presidente do Comitê Chico Mendes e filha do ambientalista.

O monumento original, que retratava Chico Mendes ao lado de uma criança representando seu filho, sofreu outro ato de vandalismo em 2018, quando a estátua do menino foi levada e não mais foi localizada.