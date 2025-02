O Vasco da Gama-AC garantiu a liderança isolada do Campeonato Acreano 2025 ao vencer o Imperador Galvez por 1 a 0, na abertura da terceira rodada do estadual. A partida ocorreu na tarde deste sábado (8), no estádio Florestão e teve como único gol o marcado pelo zagueiro Nathan, ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo, o time da Fazendinha mantém os 100% de aproveitamento na competição, chegando aos 9 pontos e se aproximando da classificação para as semifinais. Já o Galvez permanece em terceiro lugar com 4 pontos, mas corre o risco de sair da zona de classificação ao término da rodada.

O Vasco da Gama-AC voltará a campo no próximo sábado (15), às 15h, para enfrentar o Humaitá, novamente no estádio Florestão. Já o Galvez terá pela frente o Rio Branco-AC no domingo (16), às 17h, na Arena da Floresta.