Apreensões de cocaína e maconha tiveram aumento de quase 65% em 2024 no Acre, aponta Sinesp

De acordo com o Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) houve um aumento de 64,81% na apreensão de cocaína e maconha no Acre em 2024, em relação a 2023.

Ao analisar os dados da maconha, ao todo, foram apreendidos 1.566 quilos do entorpecente. Isso significa quatro quilos por dia.

Os meses com maiores apreensões de maconha foram abril (610 kg), maio (335kg) e julho (311kg). Os menores volumes foram registrados em junho (6 kg) e dezembro (7kg).

Com relação às ocorrências, foram 830 ao longo de 2024, uma média de duas por dia. Um aumento de 18,07% em 2024 em relação a 2023.

Já a cocaína, proveniente principalmente do Peru, teve uma queda na apreensão no ano passado com relação a 2023. Houve uma variação menor, de -52,42%. Foram apreendidos 303 quilos de cocaína, uma média de um quilo por dia.

Em todo o País, houve um aumento de 9,45% nas apreensões de cocaína e maconha, revela o Sinesp. Na região Norte, o aumento foi de 31,89% para a cocaína e maconha.