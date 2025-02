Apresentadora Kely Almeida tem redes sociais invadidas e alerta seguidores sobre golpe

A apresentadora Kely Almeida foi vítima de um golpe na manhã desta sexta-feira (21) e teve suas redes sociais invadidas após ser enganada por uma suposta proposta de parceria comercial.

Os criminosos usaram sua imagem para aplicar fraudes financeiras em seus seguidores.

Como o golpe aconteceu

Kely recebeu uma mensagem no Instagram de uma pessoa que se identificava como Bruna Vieira, gerente comercial de uma loja chamada “Tô Chic”. A proposta envolvia o envio de cinco peças de roupa e um pagamento de R$ 1.200,00 via Pix em troca de postagens em suas redes sociais.

A negociação parecia legítima, mas a suposta contratante fez pedidos incomuns, como a gravação de um vídeo específico seguindo um roteiro imposto por ela. “Nunca nenhuma empresa me pediu um vídeo assim, mas ela disse que eram normas. Fiz do meu jeito, e ela me corrigiu dizendo que deveria seguir exatamente o modelo enviado”, relatou Kely.

Após a gravação, a golpista pediu um áudio com a mesma fala. “Foi aí que estranhei, porque poderiam usar minha voz para alguma coisa”, contou a apresentadora. Quando questionou se era um golpe, recebeu notificações de que suas contas haviam sido desconectadas e perdeu o acesso ao seu Instagram e e-mail.

Invasão das redes e prejuízo aos seguidores

Com o controle das contas, os criminosos começaram a enganar seguidores de Kely, solicitando dinheiro e promovendo falsas campanhas. “Infelizmente, uma pessoa já caiu e depositou R$ 300,00”, lamentou.

Atualmente, a apresentadora ainda tem acesso aos perfis @programakelynatv e @acoes_kely_almeida no Instagram, além de sua página no Facebook, mas o perfil @kely_oficiall30 segue sob controle dos golpistas.

Medidas tomadas e alerta aos seguidores

Diante da situação, Kely registrou um Boletim de Ocorrência e busca recuperar suas redes sociais. “Já fui à delegacia para notificar o horário em que perdi acesso à minha conta, para que possam investigar”, explicou.

Ela também alerta outros influenciadores e criadores de conteúdo sobre o golpe. “Usaram um vídeo real que eu fiz, mas distorceram completamente a finalidade, transformando em uma ferramenta de extorsão”, afirmou.

Especialistas recomendam que influenciadores fiquem atentos a propostas suspeitas, evitem enviar vídeos e áudios personalizados sem confirmação da autenticidade da empresa e ativem a autenticação em dois fatores para proteger suas contas.

Confira os arquivos completos, cedidos por Kelly Almeida: