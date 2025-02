As matrículas para o curso de formação de agente de Polícia Penal precisam ser realizadas por parte dos aprovados no último concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), até o próximo dia 7 de março. O prazo se iniciou na segunda-feira (24).

As matrículas podem ser feitas das 7h30 até às 17h na Diretoria de Ensino do Iapen, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), sala 10, na Via Verde.

A chefe da Escola do Servidor Penitenciário, Helena Guedes, reforça que o ponto facultativo não irá paralisar as matrículas. “Nós vamos ter uma equipe de plantão na segunda, na terça e na quarta-feira, para receber quem for fazer matrícula nesse período”, disse.

Durante a matrícula é importante que o aprovado leve a seguinte lista de documentos, tanto originais quanto cópias: Duas fotos 3×4, coloridas e recentes; Carteira de Identidade (RG); CPF; Certidão de Nascimento e/ou Casamento; Certidão de Regularidade Militar (para candidatos do sexo masculino); Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, categoria mínima B; Ficha de Matrícula no Curso de Formação, disponível nos sites sead.ac.gov.br e concursos.ibfc.org.br.