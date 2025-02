Árbitro de partida entre Independência e Manaus relata grito homofóbico durante jogo

O árbitro Thaillan Azevedo que foi responsável por comandar o confronto entre Independência e Manaus, pela primeira fase da Copa do Brasil disputada na quarta-feira (19), no Arena da Floresta, em Rio Branco, relatou uma série de problemas.

De acordo com o profissional em súmula divulgada pelo GE-AC, o goleiro Gustavo, do Manaus, foi vítima de ofensa de “cunho homofóbico”, que aconteceu durante as cobranças de pênaltis, e partiu da torcida do Independência presente no estádio.

“Informo que durante a cobrança dos tiros penais a torcida do independência realizou grito com cunho homofóbico contra o goleiro da equipe do manaus, proferindo o seguinte grito goleiro viado”, destaca o árbitro.

Thaillan afirma ainda que a torcida do Acre acendeu sinalizadores durante as cobranças de pênaltis, o que paralisou a partida por conta da fumaça durante cerca de 5 minutos, e também jogou duas bombas no fosso entre as arquibancadas e o campo ao longo da partida.

Ele ainda relatou ofensas de Júnior Santiago, que foi contido pela força policial e que que o Independência não pagou a taxa de arbitragem e do analista da partida.