‘Aristóteles não é simplesmente o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu’

Seu livro é uma amostra, que ele espera que nos encoraje a explorar os escritos do filósofo dos séculos IV e III AC, sirva como um guia ao longo do caminho e nos ajude a descobrir o quão brilhante ele é.

Relembrando brevemente

Ele era originário do norte da Grécia e, aos 18 anos, foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde, por duas décadas, foi aluno e depois colega do grande pensador.

De acordo com a Enciclopédia Britânica, as obras sobreviventes de Aristóteles, embora representem provavelmente apenas um quinto de sua produção total, somam cerca de um milhão de palavras.

Com água até os joelhos

Quando ele partia para explorar a vida natural, ele “ia às praias e, com as águas até os joelhos, observava os animais, pegava insetos, peixes, caranguejos e polvos e depois os examinava”.

No entanto, o fato de o que ele acreditava ser entendido ter sido provado falso não desvaloriza seu trabalho, porque no cerne de seu pensamento está que a evidência triunfa sobre a teoria.

Outras águas

Para entender e escrever sobre isso, ele precisava de amostras, então “ele coletou cópias de todas as constituições das diferentes cidades do antigo mundo mediterrâneo”, diz Sellars.

Como se isso não bastasse

“Ele foi o primeiro a estudar as estruturas do pensamento racional, inventando a lógica formal no processo e articulando claramente pela primeira vez os principais princípios lógicos, como a Lei do Meio Excluído: qualquer proposição só pode ser verdadeira ou falsa.”