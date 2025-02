Arsenal x West Ham na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com 53 pontos, o Arsenal está a oito do Liverpool, mas com um jogo a menos. Na última rodada, os Reds empataram com o Aston Villa, fora de casa. Nas últimas duas temporada, o Arsenal foi vice-campeão inglês, perdendo o título, em ambas, para o Manchester City. Neste ano, além da briga pela Premier League, o clube segue vivo na Champions – encara o PSV nas oitavas de final.

Já o West Ham não terá o reforço de Lucas Paquetá nesta partida. Graham Potter, técnico da equipe, confirmou nesta semana que o meia se lesionou durante um treinamento da equipe. O brasileiro se chocou com Wan-Bissaka e também deve perder o próximo duelo, com o Leicester. O West Ham ocupa a 16ª posição do Inglês.