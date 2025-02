Arthur Aguiar revela quanto ganhou para entrar no “BBB22”

Arthur Aguiar, ator e ex-BBB, revelou detalhes de sua trajetória financeira durante participação no programa “Jornal dos Famosos” nesta sexta-feira (21). Ele contou que seu último contrato com a TV Globo rendia cerca de R$ 40 mil mensais, após sete anos na emissora. Quando começou, em 2013, o salário era entre R$ 5 mil e R$ 6 mil. Sobre sua participação no “Big Brother Brasil 22”, Arthur afirmou que recebeu R$ 30 mil para entrar na competição.

Atualmente, o ator está focado em empreendimentos fora do meio artístico. Ele mencionou sua loja de carros de luxo no Tatuapé, em São Paulo, e anunciou o lançamento, em março, de uma locadora de veículos blindados de alto padrão. “Enxergamos uma brecha no mercado. Executivos e jogadores de futebol, por exemplo, podem optar por alugar um carro em vez de comprar, já que muitas vezes não sabem quanto tempo ficarão na cidade”, explicou Arthur, destacando a alta demanda pelo serviço.

Além do setor automotivo, Arthur diversificou seus negócios em outras áreas, incluindo empresas de contabilidade e auditoria, perícias judiciais e clínicas de estética em Caxias do Sul e Alphaville. Ele afirmou que, no momento, atuar não é sua prioridade e que só aceitaria projetos que realmente o motivassem. “Hoje, graças a Deus, não é mais sobre dinheiro, mas sobre estar 100% mergulhado no projeto”, concluiu.