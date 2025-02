As 4 leis da vida: Lições para um caminho mais leve

Há momentos em que nos pegamos refletindo sobre o porquê das coisas. Por que determinadas pessoas cruzaram nosso caminho? Por que alguns acontecimentos parecem injustos? Por que certas coisas terminam, mesmo quando desejamos que durem para sempre? A verdade é que a vida segue um fluxo que muitas vezes resistimos a aceitar. Mas e se entendessemos que tudo acontece de forma perfeita, no tempo exato e com o significado certo?

Quero compartilhar com vocês um aprendizado que aprendi na Certificação de Self Coaching que se chama “As quatro leis da vida” que ajudará a enxergar com mais clareza essa trajetória:

A pessoa que entra na nossa vida é a pessoa certa

Nenhuma relação é por acaso. Todos que cruzam nosso caminho têm um papel: nos ensinar, nos desafiar, nos fortalecer ou, quem sabe, apenas nos lembrar de algo que esquecemos. Muitas vezes resistimos a certos encontros, mas cada um deles traz uma lição, ainda que, num primeiro momento, ela pareça dolorosa ou injusta. O que está acontecendo é a única coisa que poderia ter acontecido

A vida é um tabuleiro de peças encaixadas perfeitamente, ainda que nosso olhar limitado não perceba o quadro completo. Não existe o “e se eu tivesse feito diferente…”. A verdade é que as coisas aconteceram como deveriam acontecer, dentro do que precisávamos viver para evoluir. Aceitar essa lei não é conformismo, mas sim sabedoria para aprender e seguir adiante. Qualquer momento que comece é o momento certo

Nenhum novo capítulo da nossa história se inicia antes do tempo. Quantas vezes nos frustramos porque algo demorou para acontecer? O fato é que as coisas começam quando estamos prontos. Nem antes, nem depois. A ansiedade pelo futuro não acelera os ciclos da vida, apenas nos impede de aproveitar o presente. Quando algo acaba, acaba

Aceitar o fim é um dos maiores desafios humanos. Nos apegamos a histórias, relações, trabalhos e sonhos, mesmo quando está claro que o ciclo se fechou. Mas a vida é movimento. Forçar a permanência de algo que já cumpriu seu papel é aprisionar-se ao passado. Quando algo termina, temos que confiar que é para o nosso crescimento. Afinal, o futuro é um livro em branco esperando para ser escrito.

Talvez não seja por acaso que você esteja lendo essas palavras agora, e não é. Pode ser um lembrete para confiar mais na jornada e menos no medo. Nenhum floco de neve cai no lugar errado.

Que possamos aprender a fluir com a vida, aceitando seus ritmos e encontrando sabedoria em cada experiência.

Maysa Bezerra