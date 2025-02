As dificuldades financeiras chegam ao fim para estes signos em breve

Está sempre preocupado com o dinheiro? Para três signos as dificuldades financeiras podem chegar ao fim a partir deste domingo (23 de fevereiro). Leia as previsões do YourTango.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Há esperança no horizonte para os nativos deste signo. Podem receber boas notícias que podem aliviar os seus problemas financeiros stressantes.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Estão prestes a ter uma prova sólida do universo de que as dificuldades financeiras estão oficialmente ultrapassadas.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Devem confiar no seu trabalho. É o que vai lhes permitir estar mais aliviados a partir de agora no que diz respeito ao dinheiro.