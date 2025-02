Atenção, acreanos que gostam de viajar para Fortaleza! Cuidado com a virose da mosca

Fortaleza, no Ceará, é um destino amado por muitos acreanos, especialmente aqueles que não resistem às lindas praias e às delícias culinárias vendidas à beira-mar.

No entanto, é fundamental estar alerta para um problema de saúde que tem afetado muitos visitantes na região: a “Virose da Mosca”, ou gastroenterite aguda.

O que é a Virose da Mosca?

Esse termo popular se refere a uma forma de gastroenterite que pode ser causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados por bactérias ou vírus.

Com o aumento do fluxo de turistas, especialmente durante a alta temporada, a incidência dessa virose tem crescido, levando muitas pessoas a buscar atendimento médico.

Os sintomas da gastroenterite aguda incluem:

Diarreia

Vômito

Dores pelo corpo

Cólicas abdominais

Esses sinais podem aparecer rapidamente após a contaminação, e em casos mais graves, pode ser necessário hospitalização.

Como se Proteger?

Escolha as barracas com cuidado. Prefira comer em locais que aparentem ter uma boa higiene. Observe a limpeza do ambiente e dos utensílios usados na preparação dos alimentos.

Beba agua potável: Sempre que possível, opte por água mineral engarrafada. Evite consumir gelo e bebidas que possam ter sido preparadas com água da torneira.

Fique atento às comidas. Evite alimentos crus, especialmente frutos do mar, e prefira pratos que sejam bem cozidos.

Lave as mãos. A higienização das mãos é essencial. Lave-as frequentemente, principalmente antes de comer.

O que fazer se sentir sintomas?

Se você ou alguém que você conhece começar a apresentar sintomas de gastroenterite, é importante procurar um médico imediatamente.

A desidratação é uma das principais complicações dessa virose, e a reidratação é crucial para a recuperação.

Fortaleza continua a ser um destino encantador, repleto de belezas naturais e gastronômicas. No entanto, a saúde deve sempre ser prioridade. Aproveite as praias, mas com cautela.

Com as precauções adequadas, você pode evitar a “Virose da Mosca” e desfrutar de momentos inesquecíveis na capital cearense. Boa viagem e cuide-se.