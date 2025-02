O Governo do Acre publicou do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (19), a portaria que forma a comissão organizadora do novo concurso público da Polícia Militar do Acre (PMAC), que deverá ter edital lançado ainda neste ano.

O documento, assinado pela comandante geral da PMAC, coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves, define os nomes dos oficiais que ficarão encarregados pelos estudos técnicos que viabilizarão a abertura do edital. As vagas serão para o cargo de soldado.

Veja os nomes que integrarão a comissão:

I) coronel Kleison José Oliveira de Albuquerque: subcomandante-geral e presidente da comissão;

II) tenente-coronel Marcilene Alexandrina Chaves: diretora de recursos humanos e membro técnico;

III) Capitã Theanne Louise Gonçalves Souza Medeiros: chefe da assessoria jurídica e membro técnico;

IV) capitã Sandra Regina de Souza Santos: chefe da divisão de logística e membro técnico;

V) capitão Marcelo Barreto Costa: chefe da divisão de planejamento orçamentário e membro técnico,

VI) 2º tenente Luiz Fernando Brígido Castro: chefe da seção das clínicas da diretoria de saúde e membro técnico.