Os nomes de Bruna Marquezine e Virginia Fonseca estão no holofote nesta segunda-feira (3/2), após a comemoração do aniversário de João Guilherme na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo. Isso porque internautas começaram a especular uma suposta treta entre as duas depois de notarem uma “atitude” da atriz.

O que aconteceu? Internautas perceberam que Virginia Fonseca está seguindo Bruna Marquezine no Instagram. Acontece que a atriz não retribuiu o follow na concunhada. A situação foi o suficiente para gerar burburinhos e especulações sobre um possível clima tenso entre as duas. Alguns usuários do X, antigo Twitter, chegaram a levantar que Virginia segue menos de 600 pessoas e incluiu Bruna no seu rol. Já a atriz, que acompanha mais de mil pessoas, não segue a esposa de Zé Felipe.