Atleta acreana conquista 1ª etapa do Circuito Mineiro Sub-17

A acreana Sara Ico, do Programa Viva o Esporte (PVE), ao lado de Sophia, do Minas Tênis Clube, conquistaram neste sábado, 15, em Ipatinga, a 1ª etapa do Circuito Mineiro Sub-17 de Vôlei de Praia.

“A Sara Ico veio do vôlei do Acre para atuar na nossa equipe e chegou conquistando um excelente resultado. O Circuito Mineiro é muito forte e esse é um resultado expressivo”, declarou o técnico Giuliano Sucupira.

Projeto em Betim

Sara Ico deixou o vôlei acreano em janeiro para atuar com Giuliano Sucupira no Projeto Viva o Esporte desenvolvido pela prefeitura de Betim, Minas Gerais.

Filha do ex-atleta Ico

Sara Ico é filha do ex-atleta e agora treinador Ico. Os pais da garota decidiram atender o pedido da filha e por isso aceitaram a transferência para Betim.

“A Sara quer ser um atleta de alto nível e vamos tentar ajudá-la de todas as maneiras”, comentou Ico.