Atleta acreano conquista três ouros e bate recordes no Sul-Americano de Atletismo

Juriel Maia fez história em solo boliviano no último final de semana no Torneio Promocional de Atletismo Master em Pista Indoor. O acreano conquistou quatro medalhas, três ouros e uma prata.

Juriel Maia, que compete na categoria M40, conquistou ouro nas provas de: 60m (7,27s), 200m (24,09s), 400m (1min07s) e garantiu prata no revezamento 4×200 (1min40s60) ao lado da equipe brasileira formada por Ronny Paterson, Jerry Costa e Antonio Balbuena.

Com os resultados, o velocista acreano bateu os recordes brasileiros em todas as provas de 60m, 200m, 400m e revezamento 4x200m, estabelecendo ainda os recordes sul-americanos nas provas de 60m e 200m. As marcas eram de 7s54 e 24s45, respectivamente.

A competição foi promovida pela Associação Nacional de Atletas Máster de Bolívia (ANAMBOL), na cidade de Cochabamba. O próximo desafio do acreano é o Mundial de Atletismo Master, no Alabama, nos Estados Unidos.