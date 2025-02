Atleta de 17 anos morre após fazer agachamento na academia e sofrer grave fratura

Na terça-feira (17), o mundo do esporte foi abalado pela notícia da morte trágica da jovem Yashika, de 17 anos. A atleta, que era reconhecida por seu talento e conquistas em competições nacionais de halterofilismo, sofreu um grave acidente durante um treino na academia.

O que aconteceu?

Um vídeo perturbador que circula nas redes sociais mostra Yashika realizando uma série de agachamentos com uma carga de aproximadamente 272 kg. Nas imagens, é evidente que seu joelho esquerdo cedeu durante o exercício, resultando em uma compressão severa em seu pescoço pela barra.

Causa da morte

A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que o equipamento caiu sobre ela, enquanto sua cabeça foi projetada para trás, atingindo o rosto do treinador que tentava prestar ajuda.Yashika foi rapidamente socorrida e levada a um hospital, mas, infelizmente, não conseguiu sobreviver aos ferimentos. O hospital divulgou que a causa da morte da vítima foi uma fratura do pescoço.

Como está o treinador?

Seu treinador, que estava ao seu lado no momento do incidente, sofreu apenas lesões leves e está em condição estável. De acordo com informações divulgadas pela NDTV, a família da atleta ainda não decidiu sobre possíveis ações legais relacionadas ao acidente. Na quarta-feira (19), foi realizado o exame de necropsia e o corpo de Yashika foi entregue aos familiares para o funeral.