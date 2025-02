Atlético pode desistir do Estadual Sub-20 para priorizar 2ª Divisão

A diretoria do Atlético pode confirmar nesta segunda, 24, a desistência da disputa do Campeonato Estadual Sub-20, competição programada para o mês de abril.

“Os custos do Sub-20 são bem próximos das despesas para jogar o Estadual da segunda divisão. O Atlético tem problemas financeiros, isso não é novidade, e por isso vamos priorizar uma possível volta para a primeira divisão em 2026”, explicou o presidente do Atlético, Marcelo Avelino.

Surgiu possibilidade

Segundo o vice-presidente do Atlético, Ricardo Lopes, a única possibilidade de disputar o Sub-20 seria o fechamento de um acordo com o Galvez.

“O presidente Igor Oliveira (Galvez) demonstrou a intenção de colocar a sua equipe Sub-17 para jogar o Sub-20 pelo Atlético. Existe essa possibilidade e deveremos definir esse assunto nesta segunda”, afirmou Ricardo Lopes.

Prazo para confirmação

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), definiu a segunda, 24, deste mês como data limite para confirmar a participação no Estadual Sub-20.