Segundo o relato de Cotta, eles teriam se conhecido em uma livraria e, posteriormente, foram para a casa dele em Colares, vila na região de Sintra. No entanto, de acordo com o processo, ela teria sido forçada a praticar atos sexuais, agredida e impedida de deixar o imóvel por 24h. Ela teria conseguido fugir pela janela do primeiro andar da residência.

O portal ainda informa que os responsáveis pela investigação propuseram o arquivamento do caso após ouvir depoimentos, alegando que não seria possível “verificar o crime contra liberdade sexual”. Entretanto, a procuradora do Ministério Público prosseguiu com a ação por considerar que havia indícios suficientes para a investigação.

Em Elite, Carloto Cotta interpretou o personagem Cruz Carvalho. Ele ainda fez parte do elenco do curta-metragem Arena, que ganhou uma Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 2009.