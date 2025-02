Ator de Noites Alienígenas estreia como diretor e faz teste de elenco para nova produção

‘Além da Escolha’ é o novo filme curta-metragem de Gabriel Knoxx, o projeto, que irá abordar a realidade da juventude periférica rio-branquense, está com inscrições abertas para teste de elenco que irá ocorrer até dia 20 de fevereiro.

Jovens a partir de 18 anos, residentes de Rio Branco e com ou sem experiência em atuação: esse é o perfil procurado pela produção do curta que irá avaliar os inscritos. A obra financiada pela Lei Paulo Gustavo e aprovada pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), irá falar sobre a história de dois jovens periféricos, que tomados pela pobreza e o crime organizado, lutam para serem músicos.

Os interessados devem gravar um vídeo na horizontal e de no máximo um minuto se apresentando, falando sua idade e dando uma breve descrição sobre sua vida. O material deve ser enviado para o e-mail [email protected].

A vivência acreana nas telas

Essa é a primeira experiência de Gabriel Knoxx em direção cinematográfica. Ele que é natural de Rio Branco mas hoje mora em São Paulo, em 2023 estreou nas telas com o filme Noites Alienígenas e foi premiado como melhor ator no Festival de Cinema de Gramado, diz que fazer esse filme é a realização de um sonho

“Desde que comecei a atuar, que eu já pretendia me tornar diretor e isso é um grande passo, um início talvez de uma carreira de diretor e principalmente do grande foco da minha vida. Desde que eu saí do Acre, que eu vim para fora, estudar, que eu vim em busca de fidelizar minha carreira e consegui projetos”, relata.

Knoxx fala que escolheu tratar da temática por entender o poder transformador que a arte tem dentro das periferias: “A música, dança, grafite e as outras mais diversas formas de arte entram na comunidade como uma luz no meio da escuridão na vida deles”.

Segundo o diretor o filme tem a proposta de trazer reflexões sobre as poucas oportunidades de vida disponíveis a juventude empobrecida de Rio Branco que se sente frustrada ao não ver seus sonhos se tornarem possíveis frente a dura realidade

“Não é fácil estudar muitas vezes com fome, ver nossas mãe trabalhando duro pra ter o mínimo. Um adolescente de periferia quando tem noção da vida e do esforço que sua mãe faz pra manter a casa, muitas vezes não consegue estudar pra daqui alguns anos se forma e as coisas melhorarem”, conta Knoxx.

A produção ainda pretende humanizar essas figuras muitas vezes reduzidas a estereótipos “ele (o jovem) quer ver sua família parar de sofrer agora, então ele vai pedir trabalho por outros, a vida entre o sonho e a realidade é uma luta constante do jovem periférico de nossa capital e do resto do Brasil”

Mais informações sobre as inscrições podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected] ou pelo perfil de Instagram do diretor @gabriel.knoxx.

