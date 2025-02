Tuca Andrada se posicionou a respeito das polêmicas sobre o corpo de Paolla Oliveira, mas viralizou ao relatar a sua orientação sexual. Nos comentários, muitas pessoas concordaram com ele, ao exaltar a atriz, mas ficaram chocados com a “revelação” do ator. Na última semana, durante os ensaios da Grande Rio, a celebridade foi alvo de críticas por parte da internet.

“Até eu que sou viado sei que a Paolla Oliveira é uma gostosa”, escreveu ele, em publicação feita no feed do Instagram. Muitas pessoas concordaram com o artista e elogiaram a beleza da atriz, mas outros ficaram presos na revelação de Andrada. “Duvido que você seja gay”, disse uma pessoa. “Ué, sabia que tu era não. Estou passada, chocada”, disse outra. “Juro que não sabia que você era gay”, pontuou mais um. “Uai, você é gay? Num sabia não. Assim, você é o pacote completo para extrema direita massacrar. Muito orgulhosa de você, tuca”, emendou uma quarta.