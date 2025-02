Atriz denuncia mudança de gênero em passaporte após ordem de Trump

“Nunca tive minha certidão de nascimento alterada, então isso me levou a acreditar que as agências que são responsáveis ​​por passaportes e esse tipo de coisa, agora são obrigadas a cruzar referências de certidões de nascimento. Não sei exatamente o que mudou em termos de processamento, mas esta é a primeira vez que isso acontece comigo desde que mudei meu marcador de gênero”, pontuou.

Mudança de gênero gera consequências

A atriz disse ainda que não se importa se colocarem o gênero masculino em seu passaporte e que isso não muda nada nela ou na transgeneridade, mas que torna a vida um pouco mais difícil.

“Eu ainda não testei, vou descobrir na próxima semana quando tiver que viajar para o exterior com meu novo passaporte. Mas tenho certeza de que isso vai vir junto com ter que me expor para agentes da patrulha de fronteira, e todo esse trabalho, muito mais frequentemente do que eu gostaria ou é realmente necessário. E esta é apenas a minha circunstância pessoal e, pensando em outras mulheres trans com quem isso também pode estar acontecendo, ou outras pessoas trans, a lista só fica maior no que diz respeito às complexidades que vêm junto com a dificuldade que isso traz para a merda da vida real”, frisou.

Ao final, Hunter destacou que “as pessoas trans são lindas”. “Nós nunca vamos parar de existir, eu nunca vou parar de ser trans, uma carta no passaporte não pode mudar isso. E foda-se essa administração. Eu realmente não tenho uma resposta sobre o que fazer sobre isso, mas sinto que era importante compartilhar. Isso é real”, finalizou.