Zezé Polessa, de 71 anos, foi internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, após sofrer uma intoxicação alimentar.

No último sábado (22/2), a atriz havia almoçado uma feijoada vegana e não passou bem. Ela estava na cidade para apresentar a peça Os Olhos de Nara Leão e precisou cancelar as apresentações programadas para acontecer no Teatro Fernanda Montenegro.