Atual rainha do Carnaval ganha destaque na Banda Djavú e fala sobre preparativos para 2025

Karol Bombom, musa do carnaval acreano, está vivendo um momento especial em sua carreira. Recentemente, ela realizou um de seus maiores sonhos: dançar para uma banda nacional, a Banda Djavú. Em conversa exclusiva com o ContilNet, ela compartilhou detalhes dessa experiência marcante.

“Foi incrível! Era aniversário da cidade de Campo Novo (RO), e nós fomos fazer um show lá. Foram semanas intensas de ensaios, e eu tive que conciliar com minha rotina na academia e outros compromissos”, revelou.

O convite veio em um momento único, durante suas férias. “Já tinha recebido convites antes, mas não conseguia conciliar com meu trabalho na educação. Dessa vez, deu certo”, explicou. A cantora da banda elogiou seu desempenho e a convidou para futuros shows. “Ela chegou a dizer que queria muito que eu continuasse fazendo esse trabalho com ela. Isso mexeu muito comigo”, confessou Karol. A experiência reforçou seu desejo de expandir horizontes no mundo da dança e do carnaval.

Apesar do reconhecimento nacional, Karol mantém os pés no chão e segue dedicada ao carnaval acreano. “Quando as pessoas me apresentam, dizem: ‘Essa é a Carol Bombom, rainha do carnaval de Rio Branco’. E isso deixa meu coração quentinho”, disse. Ela também falou sobre sua responsabilidade como referência para novas gerações. “Tem meninas que vêm me perguntar: ‘Carol, como tu faz tua fantasia? Onde tu aluga?’ Então, de certa forma, eu me vejo como uma inspiração.”

Seu sonho, no entanto, vai além das fronteiras do Acre. “Tenho um sonho de participar do carnaval do Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas sei que chegar lá não é fácil. Temos que acreditar nas possibilidades”, afirmou. Ela citou exemplos de rainhas acreanas que hoje desfilam em escolas de samba renomadas, como Jayane, que atua em São Paulo. “Isso é incrível! Mostra que tudo é possível se a gente acreditar.”

Para Karol, o segredo do sucesso está no amor pelo que se faz. “Eu sempre deixo o amor falar mais alto dentro de mim. Não é fácil, a gente vai ouvir ‘não’, vai perder, mas isso faz parte. É algo que nos impulsiona a evoluir”, concluiu. Com talento, dedicação e muita garra, ela segue conquistando espaço tanto no palco local quanto no cenário nacional.

Superação e preparativos para o carnaval deste ano

O carnaval é uma festa de resistência, superação e amor – e ninguém entende isso melhor do que Karol Bombom, rainha bicampeã do carnaval de Rio Branco. Ainda durante entrevista exclusiva ao ContilNet, ela revelou os desafios enfrentados após sofrer um grave acidente em 2023, quando fraturou o maxilar múltiplo. “Eu tava me preparando para o Carnaval quando sofri o acidente. Foi tipo um banho de água fria, só que eu sou uma pessoa muito persistente. Para mim, eu tinha que estar ali”, confidenciou a artista. O episódio deixou marcas visíveis no rosto, mas também fortaleceu sua autoestima e determinação.

“Hoje não tem muita diferença no meu rosto, mas o ano passado foi algo bem difícil para mim”, disse Karol, destacando como lidou com comentários maldosos sobre sua aparência. “No ano de 2023, quando eu fui competir, passei por uma situação chata de pessoas chegarem meio que zombando porque eu tava com uma cicatriz no rosto”. Apesar disso, ela reforçou que o maior aprendizado veio de dentro: “Acredito que pior do que as outras pessoas tentarem te diminuir é você não acreditar no seu próprio potencial”. Essa mentalidade transformou sua trajetória, tornando-a ainda mais resiliente.

Para Karol, o carnaval vai além das fantasias e dos sambas. É uma plataforma de empoderamento pessoal. “Eu tenho muita tranquilidade hoje em dia. Eu ignoro [os comentários negativos], às vezes até rio. Quando a gente tá exposta a esse mundo, infelizmente, sempre vai ter críticas chatas”, explicou. Ela citou exemplos de outras figuras públicas, como Paola Oliveira, que também enfrentam julgamentos relacionados ao corpo. “Toda mulher tem inseguranças com o próprio corpo, e eu cheguei à conclusão de que sempre vai ter [críticas] por falta de conhecimento”, refletiu.

A rotina de preparação para o carnaval deste ano está a todo vapor, e Karol garante que está pronta para enfrentar os desafios. “É 50 minutos de samba na avenida inteira. Você tem que manter toda aquela energia do início ao fim, então a gente precisa de resistência”, contou. Além dos ensaios intensos, ela busca equilibrar alimentação, exercícios físicos e coreografias. “Tenho dois cards de treino por dia, e aos finais de semana faço shows com bandas. É algo que cansa bastante, mas é o que a gente ama”, revelou.

Por fim, Karol deixou uma mensagem poderosa para quem sonha em seguir seus passos: “Só não consegue quem não tenta. Se é por amor, deixa o amor vencer dentro de você, que o resto tudo flui com naturalidade”. Sua história é um exemplo vivo de que, mesmo diante de adversidades, é possível brilhar com autenticidade e paixão.