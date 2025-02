Novos golpes de estelionato têm sido registrados no Acre. Um deles, conhecido como ‘golpe da facção’, acontece quando criminosos entram em contato com as vítimas por telefone, se passando por líderes de facções e exigindo pagamentos em troca de suposta “proteção”.

Os homens tem em mãos o nome completo das vítimas, assim como seu endereço e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e demais informações pessoais. Os golpistas alegam que a família da pessoa que recebeu a ligação, ou seu comércio, continuaram recebendo a proteção do grupo, alegando que o policiamento público é incapaz de suprir as necessidades do local.

Um áudio obtido pelo ContilNet mostra como os bandidos agem para extorquir dinheiro de moradores e comerciantes no Acre.

A Polícia Civil informou que em 45 dias foram registradas mais de 150 denúncias apenas na primeira regional. Até mesmo agentes de segurança pública foram vítimas dos golpes.

As ligações são realizadas através de um chip de telefone com prefixo 68, ligado ao estado do Acre, entretanto, no momento em que as vítimas vão realizar o pagamento, é possível identificar contas bancárias de outros estados, sendo eles, em sua maioria, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O delegado Karlesso Nespoli, responsável pela 1ª regional de Rio Branco, orienta a população acerca das tentativas de golpe.

“Em casos como este, faça a denúncia à polícia o mais rápido possível e bloqueie o contato”, afirmou.

CONFIRA: