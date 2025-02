Áudios mostram Bonde do Maluco planejando matar PMs no Lobato; ouça

“Qualquer coisa, bota a ‘nove’ pra cantar pra cima deles na creche, que é daquele jeitão, Boga”. O trecho é de um áudio atribuído a um dos traficantes do Bonde do Maluco (BDM), que manda comparsas atirarem contra policiais militares que faziam uma incursão no Lobato, nesta sexta-feira (14).

Em uma outra gravação, a mesma pessoa estaria monitorando os PMs e pede rapidez na ação contra os militares. “Tá tudo no beco, viu Bogo Boy … Dois plantão da Rondesp, no beco de Valfredo. Agilidade, viu Boga”.

O episódio aconteceu na Rua Santa Luzia, numa localidade conhecida como Campo das Pedreira da Santa Luzia, quando unidades das Rondas Especiais (Rondesp BTS) faziam uma intervenção, por volta das 15h, após denúncia de homens armados.

Já em um terceiro áudio, dá para entender que a estratégia dos traficantes não funcionou, ocasião em que ocorrem vários tiros. “Melô, melô (tiros) … melô, melô, melô (tiros)”. A reportagem pediu um posicionamento às polícias Civil e Militar.

Junte-se à nossa comunidade de leitores comprometidos com o jornalismo local de qualidade.Assine agora, apoie nossa equipe premiada e tenha acesso a análises exclusivas. Faça parte do melhor do jornalismo baiano!