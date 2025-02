Autoridades locais lamentam a morte de Douglas Richer; veja notas de pesar

O Acre perdeu na madrugada deste domingo (2) o colunista social Douglas Richer Queiroz, aos 37 anos, um dos maiores ícones do entretenimento acreano.

Ele lutava contra uma fibrose pulmonar idiopática e estava internado no Hospital de Base de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desde 6 de janeiro.

Com pulmões comprometidos em menos de 20%, Douglas necessitava de um transplante para sobreviver. Seu falecimento deixa um vazio imenso no cenário cultural e jornalístico do estado.

Confira as notas de pesar de autoridades locais:

Governador Gladson Cameli

É com profundo pesar que recebo a triste notícia do falecimento do meu amigo Douglas Richer. Neste momento de dor, expresso meus mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Douglas sempre será lembrado pelo seu carisma e pela dedicação com que viveu sua jornada. Sua partida deixa uma lacuna imensurável, mas seu jeito único permanecerá vivo em nossas memórias.

Que Deus conforte o coração de todos que choram essa perda irreparável. Descanse em paz, meu amigo.

Vice-Governadora Mailza Gomes

“É com profundo pesar que recebo a triste notícia do falecimento do meu querido amigo Douglas Richer. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações, pois ele sempre foi uma pessoa admirável, dedicada e generosa.”

“Neste momento de dor, expresso minha solidariedade à sua família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que Deus conforte seus entes queridos e traga paz aos corações enlutados.”

“Douglas deixa um legado de amizade, respeito e trabalho que será sempre lembrado. Que sua alma descanse em paz.”

Senador Alan Rick

“Hoje, com muita tristeza, o Acre se despede de Douglas Richer, um profissional de comunicação premiado, um jovem que dedicou sua vida à missão de informar e emocionar.”

“Douglas travou uma batalha implacável contra uma fibrose pulmonar irreversível. Precisava de um transplante — um procedimento raro e de altíssima complexidade, que enfrenta uma longa fila e desafios estruturais no Brasil.”

“Através do convênio firmado com emenda do nosso mandato, Douglas pode ser encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, um dos maiores centros de excelência do país, para que recebesse o tratamento necessário enquanto aguardava o momento do transplante em um dos poucos centros brasileiros que realizam esse procedimento.”

“Douglas lutou bravamente. Agradeço a equipe médica e a todos os profissionais que o acolheram e fizeram de tudo que estava ao alcance.”

“Chegou a hora do descanso de Douglas. Seu legado fica. Sua voz ecoa. Seu nome jamais será esquecido. Ele viverá para sempre na história do Acre e nos corações daqueles que tiveram a honra de conhecê-lo.”

“À sua tia Evilaidy, que o acompanhou em toda essa batalha, aos demais familiares, amigos, as nossas condolências e orações para que Deus os conforte.”

Deputado Estadual Giba Lira

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do meu conterrâneo Douglas Richer, um dos jornalistas mais consagrados do nosso estado. Tive a honra em tê-lo em nossa equipe de assessoria de imprensa quando fui vice-prefeito de Sena Madureira, descanse em paz meu amigo, que Deus conforte a todos os amigos e familiares diante dessa perda irreparável.”