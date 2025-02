Avião aborta decolagem em cima da hora no aeroporto de Viracopos

Um avião da Azul precisou abortar uma decolagem em cima da hora após problemas na medição de velocidade e altitude na noite da última terça-feira (11/2), no aeroporto de Viracopos, em Campinas, região metropolitana de São Paulo.

Um dos passageiros, Heitor Spirandelli, contou ao Metrópoles que o piloto iniciou o procedimento de decolagem e quando já estava bem rápido começou a frear “como se estivesse uma criança atravessando a pista”.

“Foi uma quatro cinco bombadas no freio. O avião fez aquele barulhão”.

Heitor contou que após o ocorrido o comandante manobrou a aeronave para fora da pista do aeroporto e informou a entrada de alguns paramédicos, já que, segundo o depoimento, o susto da situação fez uma senhora passar mal.

Posteriormente, uma equipe de técnicos foi acionada e adentrou a cabine de comando da aeronave. Após o diagnóstico dos profissionais, o piloto informou os passageiros que se tratava de uma falha no aparelho que indicava a altitude e a velocidade da aeronave.

Após cerca de uma hora, o problema foi resolvido e o voo seguiu para o seu destino final, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

“Ele [piloto] estava cumprindo com os trâmites burocráticos de informação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o erro no sistema, mas que o equipamento já tinha voltado a funcionar e que tinha recebido autorização para seguir. Ele falou que ia fazer de tudo para minimizar o atraso”.

O atraso foi inevitável, mas segundo o depoimento de Heitor, os passageiros receberam cerveja de graça.

Susto e nervosismo

A testemunha conta que em seus 42 anos de vida nunca havia passado por uma situação parecida: “conheço mais de 40 países, mas assim na decolagem, eu nunca tinha passado por esse perrengue”.

Heitor afirmou que ficou apavorado com as freadas, mas lembrou da recente fala da comissária de bordo para ficar em posição de emergência, abaixado e com a testa no joelho.

“Eu achei em princípio que tivesse alguma coisa para se chocar com a gente”, revelou.

A testemunha, que ia para uma viagem de trabalho no Rio de Janeiro, ainda completou dizendo que pensou que fosse morrer em um determinado momento: “Com as recentes notícias, eu falei ‘pronto, chegou a minha vez, eu vou morrer aqui’”.

O nervosismo não foi exclusividade de Heitor. Segundo ele, o sentimento tomou conta dos passageiros da aeronave que, aos choros, começaram a gritar e “pedir para Deus”.

Em nota, a administração do aeroporto de Viracopos afirmou que não comenta sobre ocorrências envolvendo aeronaves, mas afirmou que o local funcionou normalmente no momento do ocorrido.

Já a companhia aérea da Azul também foi questionada e alegou não ter registros de qualquer ocorrência e que o voo teria saído no horário planejado.