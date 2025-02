Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas

Um avião de pequeno porte caiu em um canavial e matou duas pessoas na manhã deste sábado (15), em Quadra (SP). Segundo informações das equipes de resgate, as vítimas são um casal de São Paulo. A identidade não foi divulgada.

De acordo com a Defesa Civil, a aeronave particular que decolou do Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), que fica na Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, s/n no bairro Guarapó, para realizar um voo pela região e pousar no mesmo local de partida.

Imagens feitas logo após a queda mostram o incêndio no canavial, com muita fumaça, e os bombeiros entre os destroços ainda em chamas.

Ainda conforme os socorristas, o piloto tentava fazer um pouso de emergência quando houve o acidente.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave em Quadra (SP).