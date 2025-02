Avião do Peru com 500 kg de droga invade Brasil e FAB intercepta

Um avião com 500 kg de drogas foi interceptado, na manhã deste domingo (2/2) , no Amazonas pela Força Aérea Brasileira (FAB). De acordo com a FAB, a aeronave vinha do Peru, mas entrou no espaço aéreo do Brasil clandestinamente.

O avião interceptado é do modelo EMB-810 Seneca, matrícula PT-RFU. Inicialmente, a FAB havia informado outro código. Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) apontam que a aeronave pertence a uma empresa de agronegócios de Brasília, foi fabricada em 1980, permite até cinco passageiros e um piloto e estava com a certificação para voar válida até 18 de janeiro de 2026.

Conforme a FAB, a identificação do avião intruso aconteceu por meio dos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Sisdabra). Para a ação foram destacadas aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e H-60 Black Hawk.

Após os avisos “progressivos” da FAB, o avião intruso realizou um pouso forçado a cerca de 80 quilômetros de Manaus. Na descida, a aeronave acabou se chocando com algumas árvores e foi danificada. Os pilotos conseuiram fugir pela mata.

“Logo após a aterrissagem, os pilotos incendiaram a aeronave e fugiram do local. A Polícia Federal (PF) avalia que aproximadamente 500 kg de drogas foram incinerados junto com os destroços do avião”, diz trecho da nota.