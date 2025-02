Avião faz pouso de emergência por falta de combustível em Paranaíba

Um avião da Azul Linhas Aéreas realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Parnaíba, no litoral do Piauí, nesta quarta-feira (19).

O Airbus A320, que partiu de Campinas (SP) com destino a São Luís (MA), declarou emergência por baixo nível de combustível após não conseguir pousar na capital maranhense nem em Teresina, devido ao mau tempo.

“AD4781 informa mayday fuel. Preciso das condições de Parnaíba, São Luís ou saber se houve alguma melhora em Teresina.”

Durante a conversa com a torre de controle de Teresina (ouça acima), o piloto da aeronave solicitou informações sobre as condições climáticas em Parnaíba e questionou se o tempo havia melhorado em Teresina.

Após ser informado de que o tempo continuava ruim na capital piauiense e receber detalhes sobre as condições em Parnaíba, o voo AD4781 precisou ser desviado para a cidade, onde conseguiu pousar em segurança.

Após o reabastecimento, a aeronave seguiu viagem para São Luís.

Em nota, a Azul informou que a ocorrência foi provocada por condições climáticas adversas e ressaltou que todos os passageiros receberam a assistência necessária.

Veja nota na íntegra:

A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 (Viracopos-São Luís), alternou para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar, pelo mesmo motivo. A aeronave precisou desviar novamente, para Parnaíba (PI), aterrissando em total segurança e seguindo todos os protocolos. Em seguida, o voo prosseguiu para a capital maranhense, onde Clientes e Tripulação desembarcaram.

Os Clientes impactados receberam toda assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia.