Avowed e Like a Dragon são destaque em lançamentos da semana

Assim como o clássico The King of Fighters ‘97, agora The King of Fighters XIII também recebeu uma versão “Global Match” a qual oferece multiplayer online mais preciso com o uso de Rollback Netcode. Desenvolvido pela Safari Games em parceria com a SNK, esta versão de The King of Fighters XIII traz o antigo game de luta que foi o último da série a utilizar gráficos em 2D antes de saltaram para a terceira dimensão nos jogos seguintes. Jogadores poderão utilizar 36 personagens jogáveis incluindo favoritos como Kyo e Iori enquanto se enfrentam em partidas online com recursos como espaço para espectadores e mais.