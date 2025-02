Azarão: motorista de empresa bate em traseira do carro do Corpo de Bombeiros

Na tarde deste sábado (1), uma caminhonete Ford Ranger colidiu na traseira de um veículo do Corpo de Bombeiros na rua Noroeste, no bairro Tucumã. O acidente ocorreu em meio a uma forte chuva que atingia a região, complicando as condições de visibilidade e tráfego.

Um dos ocupantes da caminhonete, que pertence à empresa Primaz, especializada em engenharia e energia solar, disse que bateu no carro do Bombeiros no momento em que o veículo reduziu sua velocidade.

Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente, e todos os envolvidos no incidente puderam sair ilesos. Mas o caso serve como um alerta para motoristas sobre a necessidade de prudência e cuidado ao trafegar em dias de chuva.

A equipe do Corpo de Bombeiros e o veículo da empresa permaneceram no local até a chegada do Ciatran