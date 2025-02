Azul cancela voo e deixa passageiros sem assistência: “Estou me sentindo com cara de palhaça”

Na noite de quinta-feira (13), o voo AD2612 da Azul, que partia de Rio Branco, Acre, para Belo Horizonte, (MG), foi cancelado, deixando os passageiros em uma situação de total abandono e frustração. A companhia aérea, que alegou problemas climáticos como justificativa, não forneceu assistência adequada, gerando indignação entre os afetados.

Os passageiros, que já estavam em processo de embarque, foram informados do cancelamento em cima da hora, sem qualquer orientação sobre como proceder. Enquanto alguns conseguiram embarcar em novos voos na manhã seguinte, muitos ainda aguardam respostas sobre a realocação, sem informações claras e com um atendimento praticamente inexistente.

Uma das passageiras, que tinha compromissos importantes em São Paulo, expressou sua revolta: “Ninguém da Azul me explicou nada direito, e estou aqui há horas sem saber o que fazer.” A falta de suporte logístico e informações precisas por parte da empresa deixou os viajantes em um estado de incerteza, sem saber se e quando poderiam seguir suas jornadas.

Para agravar a situação, a Azul criou um grupo de WhatsApp para comunicação com os passageiros, mas restringiu as mensagens apenas aos administradores, limitando a troca de informações. “A única coisa que disseram foi que 17 passageiros foram convocados para um voo que deve sair em 12 horas”, relatou um outro viajante, enfatizando a falta de transparência e o desespero da situação.

Na madrugada da sexta-feira, um comunicado foi enviado, informando que uma van estaria disponível para buscar os passageiros às 9h. No entanto, até as 18h do mesmo dia, não havia mais atualizações sobre a realocação ou sobre os direitos dos passageiros, gerando ainda mais frustração. “Estou me sentindo com cara de palhaça”, desabafou uma passageira, que não conseguia conter sua irritação com a falta de respeito e atenção da companhia.

A situação se torna ainda mais preocupante ao considerar a ausência de um posicionamento oficial da Azul sobre o caso. O espaço para a empresa se manifestar está aberto, mas a falta de resposta apenas aumenta a indignação dos passageiros que se sentiram desamparados em um momento crítico.

O episódio destaca a necessidade urgente de as companhias aéreas melhorarem sua comunicação e assistência em situações de cancelamento, garantindo que os direitos dos consumidores sejam respeitados e que os passageiros não se sintam como meros números em um sistema falho. A experiência dos clientes da Azul serve como um alerta sobre a importância de um atendimento ao cliente eficiente e humano, especialmente em momentos de crise.