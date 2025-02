Babá estuprada, trabalhador esmagado e operação da PF: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana, na retrospectiva do ContilNet.

As informações estão nas principais categorias do site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Mãe da babá estuprada no Acre dá detalhes do horror vivido pela vítima: “Tentou gritar por socorro”

A mãe da babá de 19 anos, vítima de estupro pelo pai da criança a quem ela prestava cuidados, concedeu uma entrevista ao G1 Acre neste domingo (26) e deu detalhes sobre o caso. O suspeito é Rafael dos Santos Soares, de 26 anos. Ele foi preso no sábado (25). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Mulher agredida por proprietário de site relata momentos de pânico vividos pelo casal

A enfermeira Gleidianny Guedes, vítima de espancamento pelo próprio companheiro, James Silva, dono de um site de notícias local, relatou como tudo aconteceu na tarde do último sábado (25), quando ele foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

Mulheres que brigaram por homem no interior do Acre levam ‘corretivo’ de facção; ASSISTA

Duas mulheres que foram filmadas em uma discussão, que acabou gerando uma briga, com direito a tapas e puxões de cabelo, em Cruzeiro do Sul, foram registradas novamente, dessa vez, recebendo um “corretivo” de uma facção criminosa. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

PF deflagra operação contra esquema criminoso que desviava dinheiro público no Acre

A Polícia Federal do Acre deflagrou na manhã desta terça-feira (28), a Operação Hipertermia, que mirou desarticular um esquema criminoso montado para a apropriação ilícita de recursos públicos, atuante em uma Secretaria do Município de Capixaba. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

Marido agride esposa com golpes de ‘pé de cabra’ na cabeça; criança de 9 anos salvou a mãe

Francisca Pereira da Silva, de 52 anos, foi violentamente agredida pelo marido na noite desta terça-feira (28), no Ramal do Pólo Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. O agressor teria chegado em casa supostamente alcoolizado e iniciado um ataque brutal contra a vítima. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Gladson nomeia ex-deputado Fernando Melo para cargo no Governo; veja lista completa

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli publicou novas nomeações e exonerações no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (29). Os decretos contemplam várias pastas do Executivo Municipal. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

Advogada de 31 anos é encontrada morta em Rio Branco; investigação está em andamento

A advogada Danielle Lima da Silva, de 31 anos, foi encontrada sem vida nesta quinta-feira (30), em Rio Branco, no Acre. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas, e o corpo será submetido aos procedimentos legais. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Órgãos da esposa do ex-deputado Fernando Melo são doados: ‘Um pouco dela está com alguém’

A família da esposa do ex-deputado federal Fernando Melo, Esmeralda Melo, de 51 anos, que morreu no último dia 8 de janeiro após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), decidiu doar os órgãos da servidora pública. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Vereadores aliados de Bocalom confrontam secretário após denúncias; visita quase termina em briga

As polêmicas envolvendo o secretário adjunto da Educação Municipal de Rio Branco (Seme), Paulo Machado, estão deixando insatisfeitos e incomodados até mesmo os vereadores da base de Bocalom. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Trabalhador morre ao ser esmagado por trator durante manutenção em fazenda de ex-vereador

Um trabalhador identificado como Abraão morreu na tarde desta quinta-feira (30) após ser atingido por um trator enquanto realizava a manutenção do veículo na zona rural de Tarauacá. CONFIRA NA ÍNTEGRA!