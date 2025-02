Bairro da Paz sofre com alagamento após forte chuva e nível do igarapé subir; veja vídeo

As ruas do Bairro da Paz, em Rio Branco, ficaram completamente alagadas após a forte chuva que atingiu a capital acreana no último sábado (22).

Imagens registradas por moradores mostram a água invadindo casas e deixando diversas famílias em situação de emergência.

Em meio ao alagamento, alguns moradores foram vistos tentando salvar o que podiam de seus pertences. Com a ajuda de um agente da Defesa Civil, algumas pessoas conseguiram resgatar poucos dos itens antes que a água os levasse.

O transbordamento do Igarapé Batista, que corta a região, foi um dos principais fatores para o alagamento. A Defesa Civil segue monitorando a situação, enquanto a previsão do tempo alerta para mais chuvas nos próximos dias. Mais informações serão divulgadas à medida que estiverem disponíveis.

Veja o vídeo: