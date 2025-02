Baixada da Sobral fica alagada após forte chuva; moradores culpam despejo de água da ETA

Residentes do bairro Sobral denunciam despejo de água feito pela Estação de Tratamento de Água (ETA I e II) em um córrego da região, que tem causado alagamentos nas ruas e chegam até as casas.

Segundo os moradores, as inundações acontecem quando há chuvas mais intensas, que acabam enchendo os reservatórios da estação e ao atingir o limite de captação dos tanques, a água é despejada no córrego que corta todo o bairro. Em registros feitos hoje (20) é possível ver a água invadindo as casas e molhando móveis.

De acordo com eles, o problema se estende há anos e sem respostas por parte das últimas gestões da prefeitura. O morador Rafael Barbosa afirma que a cada chuva a situação se agrava, porém, sem a expectativa de alternativas para a resolução “Para população nunca foi dada resposta nenhuma”, conta.

ASSISTA: