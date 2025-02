Banco do Brasil anuncia pagamentos via Pix por aproximação; veja como fazer a operação

A partir desta segunda-feira (24), clientes pessoas físicas do Banco do Brasil poderão fazer pagamentos via Pix por aproximação. Para efetuar o pagamento via Pix por aproximação, os clientes com dispositivos Android podem habilitar a função na área de configurações do aplicativo do banco.

O cliente deve abrir o app, selecionar a opção “Pix por aproximação” e fazer a autenticação, seja por senha ou biometria. Depois, basta aproximar o celular da maquininha. Para pagamentos com valores de até R$ 200, não é necessário digitar a senha.

O método de pagamento passará a ser de oferta obrigatória pelas instituições financeiras a partir do dia 28 de fevereiro, mas o BB saiu na frente. O Pix por aproximação estava em fase de testes em São Paulo e no Distrito Federal desde outubro do ano passado.

Ao anunciar a medida, o Banco do Brasil divulgou a segurança e os mecanismos antifraude nessas operações. “Os pagamentos por aproximação se tornaram uma experiência paradigmática na indústria financeira”, afirmou o diretor de Soluções em Meios de Pagamento e Serviços do Banco do Brasil, Pedro Bramont, em nota.

“Expandir o Pix por aproximação vai aproveitar a intimidade e a confiança que o cliente tem com o app do Banco do Brasil, que é reconhecido como simples, seguro e com excelente experiência”, diz o comunicado do banco.

Até o momento, o Pix por aproximação ainda não está disponível para iPhones. O Banco Central (BC) está em negociações com a Apple para a liberação do serviço.

Atualmente, o Pix é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. O serviço é usado por 76,4% da população, seguido por cartão de débito (69,1%) e dinheiro em espécie (68,9%), de acordo com dados da pesquisa “O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro”, publicada pelo BC.