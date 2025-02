Banda Morada é atração nacional da Marcha para Jesus em Rio Branco; veja detalhes

A vice-governadora Mailza Assis se encontrou nesta segunda-feira (03) com o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), Eldo Gama e os pastores Celso Costa e James Paula, que representam instituições evangélicas para organizar o evento.

Em 2025, a marcha irá acontecer dia 03 de maio. Na reunião, foi confirmada a presença da banda Morada, grupo musical popular do gênero worship que será atração principal.

Data oficializada no calendário nacional desde setembro de 2009 a partir da Lei Federal n⁰ 12.025, o evento se tornou tradicional em diversas cidades pelo país. Em Rio Branco, a marcha têm o apoio do governo, Ameacre, prefeitura, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.

“Nesta edição, contaremos com um número ainda maior de participantes, inclusive com a presença de caravanas do interior. É um momento importante para fortalecer a fé das pessoas e a economia da capital. Uma iniciativa que ajuda no comércio, pois muitas pessoas vendem seus produtos, e fomenta novos negócios. É um momento de comunhão que reúne milhares de pessoas das mais diversas denominações religiosas em uma só voz de louvor, adoração e fortalecimento da fé”, destacou Gama.

