Barcelona massacra o Valencia mais uma vez e vai às semis da Copa do Rei

O Barcelona está nas semifinais da Copa do Rei! Sem nenhuma dificuldade, a equipe atropelou o Valencia, fora de casa, venceu por 5 a 0 e se colocou entre os quatro melhores da copa nacional.

A goleada foi mais um massacre do Barça sobre o Valencia, já que os catalães fizeram 7 a 1 nos valencianos em 26 de janeiro, por LALIGA.

Assim como no jogo da liga, o Barcelona não teve nenhuma dificuldade. Com 30 minutos, os visitantes já tinham quatro gols de vantagem. Logo aos três minutos, Ferrán Torres recebeu passe espetacular de Baldé e, cara a cara, tocou no cantinho para abrir o placar.

Aos 17 minutos, Lamine Yamal soltou uma bomba, o goleiro Dimitrievski fez boa defesa, mas a bola bateu na trave e se ofereceu para Ferrán marcar seu segundo na partida.

Seis minutos depois, Pedri achou um lançamento de cinema, Fermin López driblou o goleiro e tocou para a rede vazia para fazer 3 a 0.

Com 30 minutos, Raphinha fez um pivô espetacular e serviu Ferrán Torres. O meia dominou na entrada da área, bateu no canto direito e fez seu hat-trick antes do intervalo, colocando o 4 a 0 no marcador.

Depois do quarto gol dos visitantes, diversos torcedores começaram a deixar o Mestalla ainda na primeira etapa e o restante da torcida vaiou e protestou de maneira firme.

No segundo tempo, com o resultado garantido, os catalães “tiraram o pé”, mas Yamal carimbou a trave com menos de dez minutos e deixou a sua marca aos 13.

Raphinha ajeitou para o camisa 10, que bateu de primeira, a bola desviou e matou o goleiro Dimitrievski.

